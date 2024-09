"Cavalcare l’onda dello sport è la strada giusta"

Terminati l’Oscar del beach volley e il Nutrition & Longevity Festival, il Fantini Club di Cervia si prepara adesso ad accogliere Ironman Italy, in programma questo fine settimana. Nel frattempo il patron Claudio Fantini traccia un primo bilancio della stagione, che vede gli ultimi scampoli in questi giorni, e la sua idea sull’importanza dello sport come volano turistico per la città.

Claudio Fantini, la stagione che si sta concludendo pare non essere stata delle migliori. Cosa ne pensa?

"Per noi è stata una buona stagione, a parte il meteo nella prima parte. Abbiamo organizzato e ospitato da metà giugno fino a questi giorni tantissimi eventi sportivi, perciò noi ci riteniamo soddisfatti. E poi ci aspettano ancora un settembre e ottobre di fuoco, con grandi appuntamenti in programma".

Il mese di settembre è particolarmente ricco per lo sport con il ritorno di una nuova edizione di Ironman. Come vi state preparando per l’evento internazionale?

"Noi siamo pronti per l’Ironman, in programma da giovedì 19 a domenica 22, con grandi appuntamenti. Stiamo preparando tutto il piano operativo e credo che anche quest’anno sarà una grande opportunità per la nostra città, anche perché è stato annunciato il sold out su tutte le discipline. Siamo veramente il più grande evento di Ironman al mondo. E per tutti noi del territorio è una grande soddisfazione".

Ironman è confermato fino al 2028. Per i prossimi anni cosa si potrebbe fare per avere ancora più presenze?

"Sì, l’Ironman è confermato fino al 2028 e ringraziamo ancora la nostra Regione e in particolare il Comune di Cervia per questa grande opportunità che hanno dato al nostro territorio. Nell’ambito di Ironman esistono diverse possibilità per far arrivare ancora più persone: ci sono dei campionati del mondo delle varie discipline e, se le nuove Amministrazioni regionale e comunale intendono valutare questa opportunità, credo che se ne possa parlare. Credo anche che loro siano interessati a portarli da noi, visto che siamo riusciti in pochi anni a far diventare questo evento il più importante al mondo".

Pensa che la città di Cervia potrebbe sfruttare maggiormente le proprie potenzialità in tema di sport?

"Sì, come sapete, io da anni ho puntato sullo sport e oggi vedo che le mie aziende, sia il Fantini Club che l’hotel, ma anche gli eventi e il tour operator stanno ottenendo discreti risultati, nonostante le situazioni critiche che ci sono in generale. Perciò credo che se poi tutta la città sempre più propone pacchetti sportivi ci possa essere una grande opportunità. Come sappiamo, le strutture non sono sufficienti, perciò quello che a mio parere va fatto è la realizzazione di un hub/cittadella dello sport che permetta agli operatori del territorio di creare pacchetti turistici per vendere i nostri alberghi, non solo per il mare, che è sempre più in crisi, ma abbinato allo sport, in particolare da marzo a metà giugno e poi in settembre e ottobre. Così, specialmente dai Paesi che sono entro due ore di aereo da noi, potrebbero arrivare turisti in un periodo in cui diversamente non avremmo richiesta. Sono convinto che lo sport sia una grande opportunità che il nostro territorio, visto che ha già tante attrezzature sportive e numerosi eventi, deve assolutamente cavalcare".

Ilaria Bedeschi