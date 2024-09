C’è ‘Kissing Gorbaciov’

Oggi andrà in scena la seconda giornata di proiezioni della nona edizione di ’Soundscreen film festival’, in programma fino al 29 settembre al centrale cinema Mariani di Ravenna.

L’apertura è prevista alle 18.30 con una selezione di titoli in gara per il Concorso Internazionale per cortometraggi, la miglior produzione cinematografica mondiale a tema rigorosamente musicale ed in formato breve.

Si prosegue alle 20.30 con la sezione ’Soudscreen.Er’ (dedicata al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna) e ’Kissing Gorbaciov’ di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife: un piccolo paese del Salento, alcune rock band sovietiche, i Cccp – Fedeli alla linea e l’incredibile storia del tour che riuscì a creare un ponte tra due mondi divisi, attraverso un linguaggio che non ha bisogno di interpreti, la musica. In sala, a presentare il film, ci saranno i due autori, Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife.

L’ultimo appuntamento del programma di oggi avrà inizio alle 22.15, con l’inaugurazione del Concorso Internazionale per lungometraggi. Per l’occasione, verrà proiettata un’anteprima nazionale, ’Giant’s kettle’, poetico film sperimentale ed opera prima della coppia finlandese Markku Hakala e Mari Käki.