C’è la candidata. Stamboulis

Stasera alle 20.30, nella sala Buzzi in viale Berlinguer, si svolgerà l’iniziativa di Pace Terra Dignità e Rifondazione Comunista ‘Lo Stato del Mondo: le guerre in corso, dall’Ucraina alla Palestina, e la sfida del mondo multipolare’. Giancarlo Lugli, dirigente provinciale Prc, coordinerà la discussione con il presidente dell’associazione Punto Rosso Giorgio Riolo; Khaled Al Zeer, presidente della comunità palestinese del Veneto ed Elettra Stamboulis, ex assessore della giunta Matteucci, entrambi candidati alle elezioni europee nella lista pacifista di Santoro.