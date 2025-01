Cervia, infermiere di comunità. Successo del progetto sperimentale

Prosegue con successo il progetto sperimentale dell’infermiere di comunità a poco meno di un anno dall’accordo stretto tra Ausl Romagna e Comune di Cervia.

L’infermiere di comunità sarà presente nella comunità di Pisignano-Cannuzzo a seguito della richiesta di un contributo di 10.000 euro da parte dell’associazione Francesca Fontana. Il contributo, approvato negli scorsi giorni dalla giunta, andrà a sostenere il progetto ’Medicina di comunità - l’infermiere di famiglia’ che si inserisce nella comunità di appartenenza di Pisignano-Canuzzo, in collaborazione con il Medico di medicina generale.

Progetto sperimentale nato nel 2021 ha dato importanti risultati di inclusione sociale. Partendo dall’ambulatorio del medico per fornire dei servizi di assistenza e accompagnamento per quella fascia, non solo, di persone anziane o fragili, che percepiscono in maniera maggiore la solitudine e l’isolamento.

Un percorso di welfare di comunità che porta poi il soggetto a integrarsi maggiormente nella realtà di quartiere partecipando anche alla rete di iniziative che si svolgono al centro sociale e sportivo, nella scuola e nei ritrovi locali gestite dalle associazioni presenti nel quartiere.

Il progetto è nato ufficialmente lo scorso anno per il miglioramento dell’assistenza primaria presso la casa della comunità di Castiglione.

All’epoca un’iniziativa pilota a carattere sperimentale sul tema dei servizi sanitari di prossimità e partirà nei territori del forese, attraverso l’impiego della figura professionale dell’infermiere di famiglia o di comunità per facilitare l’assistenza a pazienti fragili o affetti da malattie cronico-degenerative, avviando attività domiciliari.

L’infermiere si appoggia alla sede della Casa della comunità di Castiglione e, ora, alla sede della Porta di Comunità di Pisignano, dove è presente un ambulatorio medico.

Il Comune di Cervia aveva aderito al progetto con un contributo economico di 57 mila euro per fare in modo che Casa della comunità di Castiglione diventasse a tutti gli effetti una struttura di riferimento sanitario.

L’obiettivo è quello di estendere il progetto anche ad altre zone proprio per andare incontro a tutte le persone e le famiglie in difficoltà dell’intera comunità, con attenzione alla promozione della salute e del benessere. Ed ora, anche la comunità di Pisignano-Cannuzzo ha il suo contributo per iniziare la nuova attività a beneficio del welfare di comunità.

Ilaria Bedeschi