Marchetti: "Una scelta del re"

Imprenditore molto noto, già padre di ’Yoox’, da tempo board member di Highrove e trustee della King’s Foundation, la fondazione del Re. Federico Marchetti è considerato il principale artefice della visita a Ravenna del re Carlo III e della regina consorte Camilla. Lui però ieri durante la visita in città, rispondendo alla domanda di un cronista, si è invece definito "una piccola tesserina in un grande mosaico". "Lavoro con lui (il re, ndr) da otto anni, gli ho parlato di Ravenna in tante situazioni, anche quando c’è stata l’alluvione, gli ho anche regalato un libro scritto da un inglese. Ma la decisione di venire a Ravenna e visitare la basilica è sua, in occasione anche degli ottant’anni per la Liberazione della città dal nazifascismo".