Che tagli con ’Momenti di vanità’

’Momenti di vanità’ è il salone di parrucchieri unisex al civico n.4 di viale Luigi Carlo Farini a Ravenna, aperto da Davide Salvatori nel settembre 1988 assieme alla mamma Elena Gnani, storica acconciatrice ravennate, ancora in attività. "Sì, sono figlio d’arte – afferma Salvatori –. Prima di inaugurare il salone, da gennaio a marzo del 1988, quando avevo 22 anni, andai a Londra per un corso di 3 mesi. L’idea era quella di aprire una attività di questo genere in centro storico a Ravenna, con mia mamma, che già veniva da significative e analoghe esperienze in periferia. Da ragazzo, quando avevo 16-17 anni, avevo provato coi classici 3 mesi estivi, per vedere se questo mestiere avrebbe fatto per me".

Dopo 36 anni di attività, il bilancio è positivo: "Proprio così, il bilancio è positivo, sono soddisfatto, anche perché l’attività è molto vitale. Nel corso degli anni, e più precisamente 17 anni fa, cioè nel 2007, abbiamo rinnovato completamente i locali e le attrezzature". Il salone si sviluppa su una superficie di 45 metri quadrati, oltre ad un soppalco di sevizio. Le postazioni per il cosiddetto lavoro tecnico sono 5, oltre a 3 lavatesta. C’è una reception con le relative strumentazioni per la contabilità. "L’attività – ha proseguito Davide Salvatori – è sempre stata unisex, con una predominanza femminile per l’80 per cento. Il target dei nostri clienti è ‘centrale’, ovvero perlopiù fra i 40 e 50 anni. Sono soprattutto ravennati, ma vengono anche dalla provincia. Li abbiamo fidelizzati grazie all’ambiente famigliare e alla nostra professionalità".

Assieme al titolare, da 34 anni, lavora anche Nadia, colonna di Momenti di vanità: "La qualità del lavoro – ha aggiunte Davide Salvatori – è la caratteristica che contraddistingue da sempre il nostro operato. Per svolgere adeguatamente la nostra attività bisogna restare anche al passo coi tempi, ed è per questo che, da sempre, frequentiamo corsi di aggiornamento, fin dai tempi in cui a Ravenna esisteva l’Accademia dei parrucchieri. Successivamente abbiamo preso parte a corsi di formazione in Italia, sia per il taglio, sia per i lavori tecnici". Per quanto riguarda la moda e le tendenze, l’inverno suggerisce un approccio ‘caldo’: "Colori e toni caldi con sfumature calde sono le proposte e le richieste che assecondiamo in particolare in questo periodo, fermo restando che la maggior parte delle nostre clienti hanno i capelli lunghi. Ed è proprio per questo motivo che, oltre al taglio e alle acconciature, utilizziamo prodotti professionali di alta gamma della linea Joico. Linea che ha come specializzazione la ricostruzione del capello. Della stessa linea Joico siamo anche rivenditori di prodotti curativi, come ad esempio shampoo, balsami, conditioner, maschere e prodotti di finitura. Teniamo molto infatti alla cura del capello, cercando di non lasciare nulla al caso".

Davide Salvatori è consapevole della responsabilità che ha quando un cliente entra nel suo salone, perciò si è dotato anche di strumentazioni all’avanguardia per individuare eventuali anomalie del cuoio capelluto: "Ho a disposizione anche la microcamera per il check-up gratuito della cute. Per curare le anomalie della cute utilizzo esclusivamente prodotti naturali. A livello estetico, per un certo periodo ho curato le acconciature, anche quelle ‘strane’, di mio cugino, il motociclista Marco Melandri".