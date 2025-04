Cinque stelle in piazza insieme a Barattoni

Dalle 8.45 alle 12 di oggi il Movimento 5 Stelle sarà presente presso il mercato cittadino, sul lato di viale Berlinguer, per un appuntamento importante in vista delle prossime elezioni amministrative. L’iniziativa vedrà la partecipazione del candidato sindaco Alessandro Barattoni, che incontrerà cittadini e simpatizzanti per presentare il progetto politico del Movimento 5 Stelle per Ravenna. Sarà anche un momento per completare la raccolta firme per la presentazione della propria lista di 32 candidati alle prossime elezioni comunali del 25 e 26 maggio.

"Invitiamo tutti i cittadini a partecipare – si legge in una nota del Movimento 5 Stelle Ravenna – perché questa è un’occasione per conoscere da vicino il nostro programma, confrontarsi su temi locali e dare concretamente il proprio sostegno alla nostra proposta per una città più trasparente e partecipata".