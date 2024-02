Circolo Ippico, si comincia

La stagione di gare del Circolo ippico ravennate di via Mambelli, ai margini della Pineta di San Vitale, sulla Romea Nord, prende il via in questo fine settimana. Si comincia subito con la gara nazionale di completo dove saranno al via tutte le categorie. I binomi gareggeranno dunque nelle 3 prove olimpiche di dressage (sabato mattina), salto ostacoli (sabato pomeriggio) e cross country (domenica). Il programma proseguirà poi col tradizionale completo internazionale di Pasqua (dal 29 al 31 marzo); con un altro completo nazionale il 13 e 14 aprile, imperniato sulle categorie giovanili; e infine con un completo nazionale, il 27-28 aprile, con tutte le categorie. Il Circolo ippico ravennate è uno dei centri ippici privati leader in Italia per la specialità del completo, oltre al centro Coni dei Pratoni del Vivaro, e al centro militare di Montelibretti, entrambi nella Capitale.

"Il Circolo ippico ravennate – ha spiegato il presidente Renato De Lorenzi – organizza i concorsi di completo nel periodo Pasquale, ininterrottamente dal 1965. Nel corso degli anni, la gara è diventata una ‘classica’ nel calendario nazionale di equitazione. Dal 2000 è stata trasformata in Internazionale, diventando, a propria volta, una ‘classica’ del circuito internazionale, alla quale partecipano binomi di molte nazioni europee. La gara del weekend vedrà in campo tutti gli allievi del nostro circolo con, in testa, Sofia Pini, campionessa italiana juniores in carica, e Anna Baracca, che partecipa ai più quotati completi internazionali". Il presidente De Lorenzi ha poi evidenziato la suggestione della cornice nella quale si svolgono le gare: "L’ingresso all’evento è libero e si potranno passare piacevoli giornate all’aperto a contatto con la natura, soprattutto durante la gara di Pasqua, perché, la prova di cross, si svolgerà nella splendida e unica cornice della Pineta di San Vitale. Inoltre, a tutti gli spettatori, di qualsiasi età, che ne faranno richiesta in segreteria, verrà rilasciato un coupon per una lezione gratuita di equitazione. Non dimentichiamo infatti che si tratta di uno sport che può essere praticato a qualsiasi età, e in grado di dare grandissime soddisfazione".