Collezione mosaici contemporanei, da oggi il nuovo allestimento al Mar

Nuovo splendore e nuovo allestimento per i mosaici contemporanei del Mar. Questa sera, dalle 18 alle 21, è infatti prevista l’inaugurazione della nuova location dell’importantissima collezione, considerata fra i più importanti patrimoni artistici di Ravenna. Unica al mondo, la collezione allestita in tutti gli spazi espositivi del piano terra del museo, compreso il quadriportico, ripercorre lo sviluppo che la tecnica del mosaico ha avuto a partire dalle esperienze maturate a Ravenna, a livello nazionale e internazionale, dal secondo decennio del Novecento ad oggi. La rassegna e il suo allestimento – curato dall’architetto Nicola Nottoli, sulla base di un qualificato progetto scientifico – comprende più di 90 opere, fra cui quelle ancor oggi di proprietà del Rotary Club di Ravenna, della Camera di Commercio e della Provincia. Il Comune è comodatario, con impegno di tenere esposte le opere in mostra permanente. Da domani poi, la collezione (chiusa il lunedì) sarà fruibile dal martedì al sabato, dalle 9 alle 18; domenica e festivi dalle 10 alle 19. Sempre a proposito di Rotary, il club della città prosegue nell’impegno di promuovere l’arte. Da 10 anni è infatti indetto un concorso tra gli artisti dell’Accademia di Belle Arti, e premiato con importanti borse di studio per la realizzazione di un mosaico a tema. Fra le iniziative collaterali del Mar, domattina, è in calendario Genitori&Bambini.

La sezione didattica del museo propone una visita animata e un laboratorio per bambini dai 5 anni con le proprie famiglie. L’appuntamento è articolato in un breve percorso guidato alla collezione di mosaici contemporanei, per proseguire poi nelle sale dei laboratori didattici. Su prenotazione allo 0544-482477, l’attività è compresa nel biglietto d’ingresso (5 euro l’intero, gratuito per bambini). Sempre domani, nell’ambito della Notte europea dei musei, il Mar aderisce con l’iniziativa ‘Bellezza e armonia’. Dalle 20 alle 23, il museo sarà aperto ad ingresso ridotto di 5 € con momenti musicali negli spazi espositivi, in collaborazione col Conservatorio Verdi. La serata sarà un’occasione per visitare la collezione di mosaici contemporanei.

Alle 21.30, il direttore del Mar, Roberto Cantagalli, accompagnerà il pubblico nella visita guidata gratuita compresa nel biglietto d’ingresso. L’apertura notturna del museo cittadino darà inoltre la possibilità di vedere illuminata la scultura Sacral, installazione di Edoardo Tresoldi, posizionata nel chiostro cinquecentesco del museo.

