"Con più pause mi sono trovata bene"

Greta Virdis, studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, racconta: "Io sono nata in Svizzera e ho fatto tutte le scuole lì, dove il sistema scolastico prevede molte pause durante l’anno, ma vacanze estive più brevi. Nella mia esperienza, io mi sono trovata bene e l’ho trovato utile.

In questo modo, non c’è una divisione così netta tra gli anni scolastici, che secondo me porta a dover affrontare una fatica maggiore quando è il momento di ricominciare. Poi penso anche ai genitori: al momento, in Italia non abbiamo così tante strutture educative che possano i figli per tre mesi interi gratuitamente. Perciò, sono a favore delle vacanze primaverili".