Concorso miglior barista. Franco Gallamini vuole il bis

Arriva il colpo di coda del campione in carica: Franco Gallamini (Bar Rita in via Ravegnana), vincitore della scorsa edizione, guida la classifica della nostra iniziativa, che chiede a voi lettori di votare il barista (o la barista) preferito. Gallamini ha raggranellato 1.655 tagliandi col suo nome. Al secondo posto c’è Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini, in via Mazzini (1.298). Al terzo posto Francesco Baha del Caffè della Molinella, in corso Mazzini, a Faenza, con 914 voti. Non molla Monica Babini, del Buddha Bar in via Garibaldi, a Fusignano, che ha messo insieme 737 voti. Nicoletta Caruso della Bodeguita del Mojito in viale Virgilio, a Lido Adriano, ha ottenuto 122 voti, mentre Dana Dalfiume del Dana’s Bar, in via Reale, a Mezzano, è a quota 116. Da citare anche Martina Bellini del Forno Martini in viale della Stazione, a Cervia: per lei in redazione sono arrivati 48 coupon; a brevissima distanza (appena due voti, ne hanno ricevuti 46), ci sono Pina e Marcello Mancini, che ogni giorno servono caffè e colazioni a Le Petit Caffè, in via Cicognani, a Ravenna. Ricordiamo ai lettori come funziona la nostra iniziativa. Sulle pagine del giornale, tutti i giorni tranne il lunedì, si troverà un coupon. Sarà sufficiente ritagliarlo, compilarlo col nome del proprio barista preferito e con quello dell’attività in cui lavora, e farlo avere alla redazione del Carlino, in via Salara n.40, a Ravenna.

Non sono valide le fotocopie. È possibile lasciare i coupon direttamente nella buchetta delle lettere, oppure si potranno inviare per posta. I tagliandi – l’ultimo sarà sull’edizione del 12 maggio – dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 13 maggio. A quel punto, ultimati i conteggi, si procederà con la proclamazione dei primi tre classificati. La redazione, oltre ad aggiornare e a pubblicare periodicamente la classifica, racconterà le storie dei baristi che, man mano, entreranno in graduatoria.

Per questo motivo, diventa importante consegnare i tagliandi un po’ alla volta, in maniera da ottenere visibilità nel corso delle settimane, a prescindere dalla graduatoria finale.

L’obiettivo, infatti, è soprattutto la partecipazione, la riflessione – in maniera coinvolgente e simpatica – sul ruolo del barista. Confcommercio sosterrà le spese per le targhe che riceveranno i primi tre classificati; Granonero offrirà cene e caffè e il Carlino uno smartwatch (sempre ai primi tre classificati).