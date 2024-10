Consegnato un ecografo alla Casa della Comunità di San Pietro in Vincoli

Alla presenza di una delegazione del nuovo e vecchio Comitato cittadino e delle dottoresse Marzulli, Mazzoni e Zagonari, è stato consegnato l’ecografo (in foto) alla Casa della Comunità di San Pietro in Vincoli. È un grande traguardo per il paese perché saranno incrementati i servizi che la Casa della Comunità offre: finalmente le donne, in gravidanza e non, potranno svolgere i controlli di routine nell’ambulatorio dedicato presente nelle struttura. Il nuovo Comitato Cittadino non solo ha accettato volentieri la proposta, ma ha attivato tutta una serie di iniziative, pubbliche e non, per raccogliere fondi, tra cui ’Ci vediamo al parco.. dai frati!’ e ’Vincolata solidale, camminiamo insieme per un obiettivo comune’.