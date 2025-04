Enpa e Clama dovrebbero essere apartitiche

Apprendo che è stata presentata la lista ’Ambiente e animali’ per le elezioni amministrative del Comune di Ravenna, che sostiene la candidatura a sindaco di Alvaro Ancisi in coalizione con la Lega. Tale lista viene esplicitamente definita come lista delle associazioni Enpa e Clama.

In quanto iscritta a Enpa e sostenitrice di Clama e di tutte le associazioni animaliste di Ravenna, vorrei esprimere il mio disappunto. Ritengo che le associazioni dovrebbero rimanere assolutamente apartitiche. La lista in questione, anche se si definisce civica, è in coalizione con la Lega, si suppone quindi che ne condivida i valori che sono però totalmente incompatibili con quelli del mondo animalista. La stessa Enpa nazionale poco più di un anno fa aderiva a una petizione contro il disegno di legge della Lega sulla caccia.

Diverso sarebbe stato se la lista ’Ambiente e animali’ fosse stata puramente civica e non apparentata ad alcun partito. Io stessa sono candidata alle amministrative con un’altra lista, ma non mi sono mai permessa, né mai lo farò, di usare il nome di Enpa o delle altre associazioni a cui sono iscritta per farmi pubblicità.

Spero che si sia trattato di un errore in buona fede e che non si permetta mai più a nessuno di strumentalizzare politicamente le nostre associazioni e il mondo animalista. Mi piacerebbe leggere una presa di distanza.

Nicoletta Zampriolo