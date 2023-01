Conselice, scoperto dalla polizia locale un vasto giro di ospitalità e residenze fittizie

Conselice, 24 gennaio – Gli agenti del presidio di Conselice della Polizia locale della Bassa Romagna hanno smascherato un vasto giro di false ospitalità e residenze fittizie. Le indagini sono iniziate alla fine del 2021 quando, negli uffici di via Garibaldi, iniziarono a transitare un numero sospetto di dichiarazioni di ospitalità, da parte di cittadini stranieri sempre concesse negli stessi immobili. Per questo motivo è iniziato un lavoro di incrocio dei dati, durato diversi mesi, e sviluppato con la collaborazione del Commissariato di Polizia di Stato di Lugo e del servizio anagrafe del Comune che, attraverso analisi mirate e verifiche anche sul campo hanno portato alla luce un quadro rilevante di illegalità.

Il continuo confronto, il lavoro di squadra e l’analisi dettagliata hanno fatto emergere altre criticità che hanno permesso di valutare e adottare procedure diverse con lo scopo di arginare la problematica, con la possibilità di estenderle anche agli altri Comuni dell’Unione della Bassa Romagna. Il lavoro congiunto ha permesso agli agenti non solo di individuare un giro di false dichiarazioni di ospitalità presentate con l’intento di ottenere il permesso di soggiorno, ma anche di smascherare residenze fittizie che avvenivano attraverso la falsificazione di timbri di enti pubblici; a ciò si deve aggiungere anche la truffa ai danni di cittadini stranieri che versavano ingenti quantità di denaro per ottenere le certificazioni. Al termine delle indagini i responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per vari reati tra cui falso, sostituzione di persona e truffa. "È stato un grande impegno quello profuso dagli agenti della Polizia locale del presidio di Conselice - ha dichiarato la sindaca Paola Pula - che ha permesso, ancora una volta, di dimostrare l’elevata professionalità e attenzione che da sempre vengono messe in campo a difesa della legalità e al servizio della cittadinanza.