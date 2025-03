Container donato al Comune nella sede di un’associazione. Ancarani (Forza Italia): "Chi ha preso questa decisione?. Dovrebbe essere nelle disponibilità di altre nove realtà"

"Chi gestisce il container donato al Comune da Tcr, Sapir e Lions Bisanzio?": questo il cuore del question time del consigliere comunale Alberto Ancarani (Forza Italia). Il container, riporta Ancarani, venne donato il 20 ottobre 2023. "Secondo le dichiarazioni dell’Assessore alla Protezione Civile il container era "finalizzato allo stoccaggio, trasporto e conservazione delle attrezzature durevoli acquisite ed utilizzate durante l’alluvione che ha colpito il nostro territorio” e che “esso” sarebbe stato “collocato nella sede operativa di via Romea". Il consigliere evidenzia che "vanno ringraziati nuovamente per detta donazione tutti gli attori sopra nominati e purtroppo dopo quel primo alluvione il nostro territorio ha avuto ulteriori necessità dei beni durevoli contenuti nel container". In via Romea "risulta non aver sede "la Protezione civile del Comune" ma semplicemente una delle dieci associazioni che fanno parte del meccanismo di Protezione civile del Comune di Ravenna, e che non si comprende in base a quale scelta e/o discrezionalità, sia stata scelta una specifica associazione per la custodia di quel container quando la donazione è stata fatta "alla Protezione civile del Comune di Ravenna"". Ancarani chiede a sindaco e giunta "chi abbia deciso di portare un container destinato al Comune di Ravenna, presso la sede di una specifica associazione e se questa venga preferita per ragioni di eventuale vicinanza politica; chi abbia titolo a stabilire chi possa usare i materiali contenuti nel container".