Cordone e Bongiovanni confermati alle rispettive presidenze

Il capitano Carlo Cordone (a destra nella foto) e Filippo Bongiovanni sono stati confermati rispettivamente alla presidenza dell’Associazione agenti raccomandatari e mediatori marittimi dell’Emilia-Romagna e del Gruppo giovani agenti marittimi. L’obiettivo del mandato del prossimo biennio è di continuare a essere un punto di riferimento per gli associati, in particolare in questo periodo in cui la geopolitica condiziona l’andamento dei traffici portuali, e per i giovani con iniziative nelle scuole che facciano conoscere la professione dell’agente marittimo. I vicepresidenti: Ettore Zerbi dell’Associazione; Salvatore Bona, Benedetta Mazzesi e Morris Timoncini del Gruppo Giovani. Confermati i componenti degli altri organi direttivi.