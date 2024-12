Corsa contro il tempo: "I lavori antiallagamento conclusi entro maggio"

Finiranno il prossimo mese di maggio i lavori in corso nella darsena pescherecci a Marina di Ravenna fra via Molo Dalmazia, piazzale Adriatico e viale delle Nazioni, nella zona più soggetta a periodici allagamenti in caso di mareggiate. Il costo dell’intervento è di un milione e cinquecentomila euro a carico dell’Autorità portuale, che lo ha affidato all’impresa Locapal in associazione con Eco.Tec. di Rimini. Sono previsti il consolidamento e l’impermeabilizzazione delle banchine con una struttura di palancole in acciaio accostate e agganciate tra loro per tutto il perimetro della darsena, che si spingono fino a una profondità di 12 metri garantendo la tenuta all’ingresso dell’acqua.

Per non causare eccessivi disagi, le nuove palancole vengono fissate davanti alla struttura esistente. Un nuovo muretto di collegamento, fuori dall’acqua per circa un metro di altezza, sostituirà quello esistente rendendo più funzionale ed esteticamente più gradevole la veduta di quell’area del paese. È previsto, infine, un restyling degli arredi, tra cui bitte, anelloni di accosto ed elementi funzionali agli ormeggi, come le colonnine di distribuzione dell’acqua e della luce. "È un’opera strategica per la località – commenta l’assessora al porto e allo Sviluppo economico Annagiulia Randi – concordata negli incontri del tavolo tecnico tra Comune, Autorità portuale, associazioni di categoria. Impedirà l’ingresso delle acque nelle attività commerciali che si affacciano sul bacino e migliorerà le condizioni di lavoro dei pescatori. Il cantiere sarà terminato in tempo per l’avvio della stagione di raccolta delle cozze".

"La aspettavamo da 15 anni", commenta Marino Moroni, presidente della Pro Loco, che auspica un maggiore coinvolgimento della località nelle decisioni e sottolinea la necessità che i lavori terminino in tempo utile per la primavera, quando il bacino inizia a essere molto frequentato e i pescatori di fronte al mercato del pesce da maggio dovranno scaricare le cozze pescate. "La rinascita del bacino pescherecci porterebbe alla rinascita di Marina di Ravenna – conclude Moroni - che soffre provvedimenti incomprensibili". L’intervento nella darsena si abbina a quello recente di manutenzione straordinaria che l’ente di via Antico Squero ha effettuato nei mesi scorsi sull’impianto fognario, anche questo tra le cause dei fenomeni di allagamento di quella zona, consistenti nell’impermeabilizzazione interna delle tubature che presentavano numerose rotture. E in effetti, dopo l’ultima mareggiata delle scorse settimane, si è notato un miglioramento. La banchina esistente è stata realizzata nel dopoguerra con una struttura in cemento armato e palancole, deterioratasi nel tempo sia per gli effetti del movimento d’acqua prodotto dalle eliche delle imbarcazioni e degli altri mezzi ormeggiati sia per i diversi scarichi che, nel tempo, hanno interessato l’area.

Maria Vittoria Venturelli