Corso di primo soccorso alla primaria Spallicci

Corso di primo soccorso anche alle elementari perché non è mai troppo presto per prendere consapevolezza di quanto sia importante la rapidità di intervento in caso di problemi cardiaci o incidenti. La primaria A. Spallicci, che fa parte dell’Istituto comprensivo IC2, è la prima scuola del comune cervese ad aver messo in atto il progetto a ‘A scuola di cuore’, corso di primo soccorso dedicato ai bambini delle elementari. Il progetto è stato proposto dal comitato dei genitori ed accolto con favore dalla dirigenza scolastica. Rivolto alle classi quarta e quinta, la formazione si è tenuta nei giorni scorsi nella palestra della scuola a cura di Salvamento Academy di Maredentro. I bambini della Spallicci hanno mostrato interesse e grande attitudine ad attuare manovre utili alla sopravvivenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi. L’istruttore Enzo Maggi ha catturato l’attenzione dei ragazzi per circa due ore di lezione composte da una parte teorica, supportata dalla proiezione di immagini, e da una parte con esercitazioni pratiche durante le quali i bambini hanno appreso tecniche salvavita. Con l’ausilio di manichini i ragazzi hanno imparato correttamente il massaggio cardiaco. E’ stato poi illustrato l’uso del defibrillatore a livello teorico e spiegato come intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree e come chiedere i soccorsi. Non sono mancate nozioni di educazione civica con riferimenti legislativi in materia di omissione di soccorso. La Spallicci, che oggi conta 81 bimbi, è una scuola che predilige accompagnare la didattica con il fare e toccare con mano. "La nostra è una scuola del ‘fare’ – spiega la vice preside Rachele Mascolo -, oltre al programma didattico sono numerosi i progetti attraverso i quali il sapere si coniuga col fare e col costruire, anche con le mani. I bambini hanno a disposizione laboratori di arte, di musica, di informatica e di scienze". Rosa Barbieri