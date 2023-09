Corso per guide ambientali escursionistiche

Iscom E.R. Ravenna organizzerà a breve due corsi online e in presenza per l’abilitazione a accompagnatore turistico e guida ambientale escursionistica. Per agevolare quanti vorranno intraprendere la professione di guida ambientale escursionistica, l’Ente di formazione di Confcommercio supporterà i candidati nella preparazione all’esame di accesso al corso. Il corso di formazione della durata di 16 ore si svolgerà online a partire dal mese di ottobre e fornirà tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie alla preparazione all’esame.

La guida ambientale escursionistica può svolgere attività escursionistiche e di accompagnamento in aree naturali, parchi e zone protette, illustrando ai turisti gli elementi di alto valore ambientale e naturalistico. L’accompagnatore turistico può lavorare come libero professionista, collaborare con agenzie turistiche, tour operator, enti locali, scuole, riserve naturali oppure operare all’interno di associazioni. I candidati che risulteranno idonei accederanno ai corsi abilitanti di 150 ore di cui 80 ore di lezioni in aula e 70 ore di escursioni, guidate da docenti abilitati.

Negli ultimi 6 anni, Iscom E.R. ha ‘diplomato’ circa 80 nuove figure professionali in 6 corsi dedicati al turismo. Per ulteriori informazioni e iscrizioni ci si può collegare al sito di Iscom E.R. Ravenna www.iscomer.it oppure scrivere una mail alla referente del corso Romina Dessì [email protected] oppure telefonare al numero 0544.515651.