Unesco, fare rete per la creatività

Appuntamento oggi alle 18, nel cortile della sede dell’associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani in via Nuova 37 a Faenza, per l’evento ‘Fare rete per la creatività: esperienze e visioni delle Città Creative Unesco’. Faenza si confronterà con le Città Creative Unesco Bologna e Pesaro, in un dialogo aperto e costruttivo sul tema delle ‘buone pratiche’, sulle progettualità e strategie di sviluppo culturale. L’obiettivo principale è di creare una solida rete di collaborazione e un vivace scambio di esperienze, per rafforzare la candidatura di Faenza e per promuovere la creatività come motore di crescita e innovazione per il territorio. L’evento di oggi rappresenta una tappa del percorso del Comune di Faenza per valorizzare il proprio patrimonio culturale e artistico e per consolidare il ruolo della città nel panorama internazionale della creatività. Al termine, è previsto un brindisi.