’Corti da Sogni’ parla internazionale

Non si ferma il Festival Corti da Sogni. Oggi è in programma un nuovo appuntamento al Teatro Rasi. Alla mattina le sezioni delle scuole e, la sera, il concorso internazionale. La mattina presenti l’attivista italo persiana Shervin Haravi e la regista ravennate Jessica Mariani. Le proiezioni prenderanno il via alle 8,30 - con i corti della categoria Film School, riservata ai lavori realizzati dalle scuole internazionali di cinema – per proseguire alla sera dalle 20,30 (ingresso a 5 euro). Nel corso della serata saliranno sul palco l’attrice faentina Maria Pia Timo, protagonista (insieme ad Alberto Di Stasio) del divertente corto La petite mort di Emanuele Daga. Nel corto si intrecciano due storie. Col pretesto di riportarle il portafoglio, un ragazzo un po’ impacciato corteggia la ragazza dei suoi sogni al piano terra del suo palazzo. Nel mentre, la coppia di mezz’età del quarto piano se la spassa con giochi di ruolo erotici per ravvivare il proprio matrimonio, finché i destini delle due coppie si intrecciano...rovinosamente. Sempre nel corso della serata sarà protagonista il regista Edo Tagliavini che presenterà assieme agli studenti del liceo artistico di Ravenna un corto frutto dei laboratori condotti quest’anno dal circolo Sogni nell’istituto superiore Nervi Severini. Le classi, che hanno frequentato il laboratorio, sono state la quarta e la quinta H dell’indirizzo multimediale. La serata prevede diversi corti internazionali e italiani in concorso. La prima opera è You look gorgeous del regista cinese Ruichen Zhang (China). Una sexy modella live-stream, Shasha, inizia ad avere una cotta per il suo vicino di casa dopo aver salvato la giornata durante un incidente di interruzione di corrente. La loro relazione continua a riscaldarsi fino a quando Shasha trova la sua chiavetta segreta; seguirà il corto tedesco How to bury a fish di Elsa van Damke. Da Israele arriva Deadline di Idan Gilboa mentre dalla giunge dalla Sud Corea il corto Busan, 1999 di Thomas Percy Kim che racconta il ritorno in Corea di una giovane donna che da anni vive negli Stati Uniti. La serata proseguirà con La petite mort di Daga seguito dal corto italiano My name is Aseman di Ali Asgari e Gianluca Mangiasciutti. Seguirà la commedia francese On the Police’s account di Romain Tamino Forge. Poi l’iraniano Spider-Zan di Maryam Khodabakhsh e il corto animato spagnolo Extinct di Raúl Díez Rodríguez. In mattinata il corto Katvoman di Hadi Sheibani, affresco sulla violenza di genere, sarà introdotto da Shervin Haravi, avvocato ed attualmente funzionario nel Tribunale di Torre Annunziata. Altra ospite della mattinata sarà la regista ravennate Jessica Mariani che presenta il suo cortometraggio Amaranta, delicato racconto famigliare legato al tema della memoria.