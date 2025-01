Da Perlasca a Sgarbi. Ecco le Tessere del ’900

L’associazione culturale Tessere del 900 ha reso noto, nel dettaglio, il calendario completo degli eventi in programma nei primi quattro mesi di questo 2025. Si inizia domenica 12 gennaio (alle ore 16,30) con la visita alla mostra "I’m a mosaic!" che si sta tenendo al Mar, il Museo d’Arte della Città di Ravenna. Una visita in compagnia di Paola Babini, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e curatrice della mostra stessa.

Sono poi state comunicate le date degli eventi al Salone dei Mosaici, seguiti dalla Cena con l’Autore al ristorante Valentino. Tessere del 900 ricorda che l’ingresso agli eventi è libero mentre è gradita la prenotazione per la cena successiva. Appuntamenti tutti alle 18,30.

Si inizia martedì 14 gennaio con "Dante e il fascismo": Claudio Widmann, Gian Ruggero Manzoni e Ivan Fuschini presentano il libro "Mussolini lettore di Dante" di Ivan Simonini Edizioni Girasole. Martedì 28 gennaio sarà la volta di "La storia maestra di vita: l’esempio di Giorgio Perlasca", un incontro con Franco Perlasca che racconterà l’intera vicenda di suo padre e del suo salvataggio di migliaia di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, un momento epico già raccontato anche dalla fitcion televisiva "Perlasca – Un eroe italiano" con Luca Zingaretti.

Due appuntamenti a febbraio, il 12 e il 25: il primo riguarda "Arte e fascismo" con Vittorio Sgarbi che presente il suo libro edito dalla Nave di Teseo. Nel secondo, invece, Pietrangelo Buttafuoco e Yuri Ancarani presentano il secondo numero della Rivista della Biennale di Venezia, rinata dopo 53 anni.

In marzo – esattamente martedì 11 – sarà la volta di Carlo Sama che presenta il suo libro, edito da Rizzoli, "La caduta di un Impero" in cui ricorda, avendolo vissuto in prima persona, l’impero Ferruzzi e le vicende che ne hanno portato alla fine a inizio degli anni Novanta. Il 25 marzo il romano Federico Palmaroli, l’irriverente creatore del fenomeno social "Le più belle frasi di Osho", presenta la sua ultima fatica: "Nun fate caso ar disordine" anche questo edito da Rizzoli.

Infine, martedì 8 aprile, l’ultimo incontro: "Un’altra Gotica" nel quale Fabrizio Turchi presenta il suo libro, pubblicato da Edit Faenz che ricorda la storia e documenti degli italiani che combatterono contro gli alleati in Romagna.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni dei singoli eventi è sufficiente scrivere a info@tesseredel900.it.

Ugo Bentivogli