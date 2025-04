Dal 14 aprile navetta per l’aeroporto di Bologna

Come anticipato mesi fa dal sindaco Mattia Missiroli, dal 14 aprile anche Milano Marittima e Cervia saranno direttamente collegate con l’aeroporto Marconi di Bologna grazie allo Shuttle. Turisti e residenti potranno quindi contare su un collegamento diretto – comodo e veloce – per raggiungere o tornare dall’aeroporto a un costo contenuto. La nuova fermata dello Shuttle di Milano Marittima si inserisce nel progetto di collegamento più ampio, che include anche la città di Ravenna, con lo slogan ‘Un volo, un bus, e sei già al mare’. Dal 14 aprile la riviera romagnola sarà ancora più accessibile grazie al potenziamento del collegamento giornaliero con l’aeroporto di Bologna. Il servizio di bus, operato da Shuttle Italy Airport, si rafforza affiancando alla linea già esistente Bologna-Cesena-Rimini una seconda, già sperimentata con ottimi risultati, che prevede corse giornaliere andata e ritorno dall’aeroporto ‘Marconi’ di Bologna a Ravenna (stazione), Milano Marittima (piazzale Mantova) e Cervia (su richiesta). Il collegamento bus sarà ulteriormente integrato con un servizio di navette door to door, fornito dai vettori di Vip Srl, dal Consorzio Coerbus e dai taxisti creando dunque un filo diretto con l’aeroporto bolognese e consentendo ai visitatori di raggiungere in maniera comoda e rapida il proprio hotel e la destinazione di riferimento. Si tratta del potenziamento di un progetto che rappresenta un esemplo virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e imprenditoria privata. Grazie al supporto della Regione, Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e delle Amministrazioni comunali e provinciali coinvolte, è stato possibile rendere operativo questo servizio efficiente, economico e sostenibile.

Il potenziamento della navetta non solo facilita i collegamenti con il capoluogo regionale, ma contribuisce anche a ridurre il traffico privato lungo l’asse autostradale da Bologna verso sud, con una stima di circa 25mila transiti in meno all’anno. La flotta di bus impiegata, composta da mezzi a basso impatto ambientale, offre ai passeggeri comfort e servizi moderni, come Wi-Fi gratuito e climatizzazione. Gli orari sono studiati per garantire la massima compatibilità con i principali voli nazionali e internazionali in partenza e arrivo dall’hub bolognese. Un ulteriore vantaggio del servizio è la possibilità di raggiungere direttamente la destinazione finale grazie a un sistema di coincidenze con taxi e navette locali. Dalle fermate di Ravenna, Milano Marittima e Cervia, i viaggiatori possono prenotare un trasporto aggiuntivo che li accompagnerà fino all’hotel, alla propria abitazione o ad altre destinazioni della Riviera. Questa integrazione rende il trasferimento ancora più fluido, eliminando la necessità di ulteriori spostamenti autonomi e garantendo un’esperienza di viaggio continua e confortevole. Nel corso dell’estate 2025 saranno quindi due le linee principali attive: quella di collegamento tra l’aeroporto di Bologna con Ravenna (stazione), Milano Marittima (piazzale Mantova) e Cervia (stazione-su richiesta), il cui servizio prevede il trasporto tramite autobus combinato con navette locali, gestito da Transfer Ravenna e da Taxi Cervia per i collegamenti ai lidi cervesi e la linea che segue il tragitto Bologna aeroporto, Cesena (piazzale dell’Accoglienza), Rimini (stazione ferroviaria) e Rimini (viale A. Fada). Anche in questo caso, il servizio permetterà ai viaggiatori di usufruire di autobus combinati con taxi per raggiungere la propria destinazione finale in modo pratico ed efficiente. I transfer saranno tutti i giorni 4 volte con questi orari: da Bologna alle 4.30-9.30-14.30-18; da Milano Marittima alle 2-5-11-15. Il costo è di 27 euro a tratta per persona.

Ilaria Bedeschi