Dal cuore del paese al centro sportivo Una pista anche a Piangipane

Dal cuore del paese al centro sportivo, seguendo un tracciato che probabilmente atleti, appassionati, bambini e famiglie compiono spesso. Il Comune intende realizzare una pista ciclabile lungo via Maccalone, a Piangipane. È prevista una spesa di 550mila euro per i lavori, con l’obiettivo di arrivare al progetto definitivo dell’opera a dicembre. Secondo i piani di Palazzo Merlato il cantiere partirà poi, dopo l’appalto e l’affidamento alla ditta, nell’autunno del prossimo anno, per concludersi dopo 9 mesi, nel 2025.

"Nel centro cittadino di Piangipane – scrivono i tecnici del Comune in un documento preliminare – è presente una pista ciclo-pedonale sulla via Piangipane, ma manca il collegamento al centro sportivo, che si trova in una zona esterna al paese stesso ed è frequentato da cittadini di ogni età". Da qui l’esigenza di una ciclabile su via Maccalone, la strada che parte dal paese e da via delle Acque arriva a via Canala, dove si trova il centro sportivo. Al momento non c’è neppure il marciapiede. Il tracciato della nuova pista, secondo le valutazioni fatte dai tecnici di Palazzo Merlato, partirà da via Nello Agusani e sarà lungo 760 metri. "L’area risulta di proprietà, oltre che del Comune di Ravenna, di altre numerose persone – si legge nel documento – e quindi è necessario effettuare acquisizioni mediante accordi bonari che sono già stati sottoscritti dai proprietari". Saranno insomma necessari degli espropri per allargare la carreggiata, di cui il Comune ha già parlato in via preliminare ai proprietari dei terreni.

Il tracciato della ciclabile partirà lungo il lato ovest, per evitare gli incroci e le immissioni presenti sul lato est. Dopo l’intersezione con via Nello Buzzi verrà inoltre realizzato un attraversamento ciclabile e la pista proseguirà sull’altro lato della strada, dove si trova anche il centro sportivo.

Il progetto prevede la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica dove non è presente, per rendere la pista fruibile dagli utenti anche di notte, e l’adeguamento dei tratti dove i lampioni non sono stati giudicati sufficienti. Allo stesso modo sarà integrata l’illuminazione pubblica del parco all’incrocio con via Nello Buzzi.