Alle 21 al teatro Masini di Faenza l’Emilia-Romagna Festival propone lo spettacolo ‘Preludes, danze al pianoforte’ di Massimo Moricone, che vedrà sul palco tre ballerini d’eccezione, Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzales, insieme alla giovane e affermata pianista Costanza Principe (info 0542 25747).

Lo spettacolo è costruito attorno al ’preludio’, una delle forme musicali più iconiche del repertorio pianistico: pagine di Bach, Chopin, Debussy e Rachmaninov, suonate dalla Principe, vincitrice di premi pianistici internazionali, accompagneranno le coreografie di Moricone. Completa il programma una creazione coreografica sulla celebre ’Ciaccona in re minore di Bach’ nella trascrizione per pianoforte di Ferruccio Busoni. I costumi di Luca Dall’Alpi e il disegno luci di Claudio Schmid completano la scena.

In scena tre grandi talenti del balletto classico: Anbeta Toromani, danzatrice albanese di fama mondiale, nota al pubblico anche per la sua partecipazione nel cast di ’Amici’, prima come ballerina professionista e tutor ora come giudice, Alessandro Macario, che ha fatto parte della compagnia del Teatro alla Scala e Amilcar Moret Gonzalez, già primo ballerino presso il Bavarian State Ballet, Les Ballets de Montecarlo, lo Zurich Ballet e l’Hamburg Ballet, anche lui passato nella trasmissione di Maria De Filippi, come ballerino professionista e insegnante di danza classica.