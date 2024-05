De Chirico e la metafisica

’Giorgio de Chirico e le città metafisiche. Dalle architetture dipinte alle architetture reali’ è il tema dell’incontro in programma oggi alle 18.30 al Salone dei Mosaici di Ravenna (via IX Febbraio 1). Protagonista della conferenza sarà Silvia Pegoraro. Giorgio de Chirico (Volos, Grecia, 1888 – Roma, 1978) è l’artista italiano del Novecento più celebre nel mondo. Iniziatore e principale esponente della Pittura Metafisica, affermava che ogni cosa ha due aspetti: "uno corrente, quello che vediamo quasi sempre e che vedono gli uomini in generale, l’altro, lo spettrale o metafisico, che non possono vedere che rari individui, in momenti di chiaroveggenza e di astrazione metafisica". ’Metafisica’ non è dunque un’arte che guarda a ciò che è trascendente rispetto alla realtà e alla natura, ma a ciò che va oltre le loro apparenze più scontate e “grossolanamente patenti”, cercando di penetrarne il mistero.

Le celebri Piazze d’Italia di de Chirico sono luoghi metafisici in cui il tempo è sospeso e lo spazio dilatato, segnato da lunghe ombre che si stagliano sui piani, in una luce intensa e immobile. Durante la serata sarà possibile dare l’adesione alla visita alla Città Metafisica di Tresigallo (Ferrara) organizzata da Tessere del 900 domenica 19 maggio alle ore 11. A seguire cena ai Passatelli a 30€ su prenotazione.