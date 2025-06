Denunciati i ladri di portafogli. In due incastrati dalle telecamere

È stata individuata e denunciata alla Procura della Repubblica di Ravenna una coppia di ladri, specializzata nel cosiddetto “trucco della giacca”, tecnica impiegata per sottrarre denaro ai clienti ignari di una trattoria situata sulla riviera. I militari della stazione carabinieri di Marina di Ravenna, competenti per l’area, si sono occupati del caso. Hanno immediatamente acquisito le registrazioni di tutte le telecamere presenti nella zona, analizzando i diversi filmati per identificare i due responsabili, già noti alle forze dell’ordine per specifici precedenti penali.

Nel corso della tarda mattinata di giovedì 8 maggio, i due malfattori hanno agito all’interno di una trattoria a Marina di Ravenna. Nei video esaminati dai carabinieri si osserva uno dei ladri mettere in atto il sofisticato stratagemma. Dopo aver individuato la vittima, seduta a un tavolo del locale, l’autore si posizionava su una sedia alle sue spalle. Fingendo di cercare qualcosa nelle tasche del proprio indumento appoggiato allo schienale, in realtà frugava nel giubbotto della vittima, asportandone il portafogli. Durante l’esecuzione del furto, il complice rimaneva in disparte a monitorare la situazione. Non appena ottenuto il bottino, salivano rapidamente a bordo di una piccola vettura con targa straniera, dileguandosi.

I carabinieri, confrontando le immagini delle telecamere dei vari sistemi di videosorveglianza cittadini con quelle dei soggetti che utilizzavano l’auto, sono riusciti a identificare i due ladri. Si tratta di un uomo di 46 anni e uno di 51 anni, entrambi di origine romena, con precedenti per reati contro il patrimonio. Essi dovranno ora rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso.