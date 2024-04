‘Derby di Faenza 2024’. I tornei studenteschi

Sul finire del 2022 l’amministrazione comunale, assieme ai rappresentanti degli studenti di alcune delle scuole superiori della Romagna Faentina, avevano avviato l’organizzazione dei primi tornei studenteschi in diverse discipline sportive, iniziativa che si sarebbe dovuta svolgere nella primavera del 2023. A causa degli eventi alluvionali la manifestazione venne annullata e sarà riproposta quest’anno. All’iniziativa hanno aderito quattro istituti del territorio: Oriani, Bucci, Iti e Artusi di Riolo Terme. Gli studenti si sfideranno in tre discipline sportive; basket, pallavolo e calcio con compagini maschili e femminili.

Il programma prevede nella giornata di lunedì 22 aprile, dalle 14 alle 19, il Torneo femminile e maschile di pallavolo presso il Pala Bubani; il giorno dopo, dalle 15.30 alle 19, presso il campo

Zucchini, in Borgo, si svolgeranno le semifinali maschili di calcio. Lunedì 29 aprile, dalle 14 alle 19 al Pala Bubani, si svolgerà il Torneo femminile e maschile di basket. Giovedì 2 maggio, con inizio dalle 15.30, sull’erba dello Stadio Bruno Neri, si terranno le finali di calcio femminile e maschile. A seguire le premiazioni dei tornei.

Il nome scelto per la manifestazione ‘Derby di Faenza’ deriva da una iniziativa simile messa a

punto in passato tra gli studenti dell’Oriani e quelli del Liceo. Nell’organizzare l’evento sportivo, dagli stessi rappresentanti degli studenti è emerso il desiderio di allargare questo momento di incontro ad altre realtà scolastiche, quale occasione di incontro e amicizia, attraverso lo sport. "Ogni istituto scolastico – si legge nella nota – ha approvato la proposta attraverso i propri organi collegiali quale progettualità del programma formativo e didattico. L’amministrazione comunale ha assunto il ruolo di coordinamento, mettendo a disposizione strutture sportive e personale per garantire la sicurezza e la buona riuscita. Oltre ai vincitori delle squadre delle singole discipline sportive e del torneo, saranno assegnati premi ai migliori atleti, per il miglior tifo oltre all’assegnazione del Premio Fair Play, riconoscimenti che sottolineano lo spirito del ‘Derby di Faenza’". Ringraziamenti alla sezione Avis di Faenza che ha donato le casacche, alla Pubblica Assistenza e la Protezione civile, il Csi che metterà a disposizione gli arbitri, il Panathlon e tutti i docenti e gli studenti.