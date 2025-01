"Deve migliorare il ‘porta a porta’"

Francesco Pino è il titolare del negozio di frutta e verdura ‘È tempo di frutta’ di via Antonelli. "Lavoro qui da vent’anni e mia moglie ha il forno accanto" dice. "L’impressione – prosegue – è che questo sia un quartiere dove la gente non è frettolosa. Si concede ancora il tempo per fare la spesa nei negozietti di vicinato. C’è tutto, persino una merceria e da poco qui vicino ha aperto anche un sarto". Quello che non funziona, secondo Pino, è la raccolta della spazzatura porta a porta. "Questo sistema – spiega – così non va bene, c’è troppa sporcizia, bisogna trovare il modo di risolvere il problema. E poi c’è la questione delle radici, non basta mettere i cartelli per eliminare la pericolosità. Ultima cosa, alcuni cambi di viabilità hanno creato disagio alle attività coinvolte".