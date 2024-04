‘Don Chisciotte ad ardere’, domenica la Chiamata pubblica

Domenica prossima, alle 20, al teatro Rasi, si terrà la prima chiamata operativa per il ’Don Chisciotte ad Ardere. Opera in fieri 2024’ di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, che vedrà cittadini andare in scena a fine giugno insieme agli attori delle Albe. Il progetto, che si inserisce all’interno della programmazione del Ravenna Festival, è co-prodotto da Albe / Ravenna Teatro, Ravenna Festival e Teatro Alighieri. La ’Chiamata pubblica’ è sempre aperta a nuovi partecipanti, che sul sito www.ravennateatro.com possono trovare le modalità di iscrizione e il tipo di impegno richiesto.

Per infomazioni rivolgersi a Ravenna Teatro, telefonando al numero 0544-36239, oppure inviando una mail all’indirizzo cantieremalagola@ravennateatro.com o consultare il sito ravennateatro.com. L’ingresso è come sempre gratuito.