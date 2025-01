Donazione di attrezzature ludiche per il Giardino Caduti di Superga

Nei giorni scorsi sono state inaugurate le attrezzature ludiche donate alla città di Faenza da alcune realtà di volontariato e installate nel Giardino Caduti di Superga, situato in via Bernardi, nel quartiere Borgo.

Questo generoso gesto è stato possibile grazie a una raccolta fondi organizzata dal Comitato San Lazzaro, dal Centro Sociale Borgo, dal Centro socio-culturale ‘A. Cardinali’ di Perugia, dal Centro Sociale di Calcinato, nel bresciano, e dal Centro Sociale Anziani ‘Buon Pastore’ di Modena.

L’area verde scelta per l’installazione delle due attrezzature, dal valore complessivo di oltre 6.500 euro, si trova adiacente al campo da calcio, luogo frequentato da moltissimi bambini e famiglie della zona di via Fornarina, che vi si recano per trascorrere momenti di svago e relax.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato alcuni rappresentanti delle realtà che hanno contribuito alla donazione, alcune classi delle scuole primarie, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, presente in rappresentanza dell’amministrazione comunale e personale del Servizio manutenzione verde Faenza e Decoro urbano del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina.