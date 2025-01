Doni per i bambini della Pediatria da Caritas e Marinai

Un gesto speciale per i bambini ricoverati all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, per portare loro un po’ di magia di festa e calore umano. È quello che hanno fatto i volontari della Caritas-Parrocchia San Paolo e i soci del Gruppo Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Ravenna.

Gli enti guidati da Marco Regine, presidente Anmi / Ravenna, e Teresa Morello, referente Caritas - Parrocchia San Paolo di Ravenna, hanno portato doni ai bambini. La decisione di stare accanto ai bambini ricoverati è nata dal desiderio di donare serenità a chi, soprattutto durante le festività, vive un momento di grande difficoltà.

"Vedere questi piccoli costretti a trascorrere le festività lontani da casa e dai loro amici ci ha colpito profondamente – racconta il presidente Marco Regine –. Abbiamo voluto ricordare loro che anche in un letto d’ospedale può esserci spazio per la magia del Natale, per il calore umano, per i sorrisi che tanto mancano in quei momenti".