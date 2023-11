‘Donne in consiglio comunale a Lugo’. Il libro in biblioteca

Una pubblicazione per valorizzare l’impegno delle prime donne entrate nel Consiglio comunale di Lugo. Scritto da Viviana Bravi, il libro ‘Donne in Consiglio comunale a Lugo dal 1946 al 1990’ sarà presentato oggi alle 17.30 nella biblioteca del liceo di Lugo, in viale degli Orsini 6. L’iniziativa è organizzata con l’Università per Adulti. A presentare il volume sarà il presidente del Centro di Studi sulla Romandiola Nord Occidentale, Leardo Mascanzoni. "Ho ripercorso la vita di queste consigliere soffermandomi non solo sul periodo in cui fecero parte del Consiglio comunale – spiega l’autrice – bensì descrivendo anche l’ambiente famigliare, le prime esperienze nel partito di appartenenza, gli impegni professionali e politici e le loro attività successive alla fine del mandato. Ho cercato di ricostruire la loro attività nell’Amministrazione comunale avvalendomi delle fonti archivistiche come i verbali del Consiglio comunale, il periodico comunale La Rocca, il periodico Bassa Romagna, l’archivio cartaceo e fotografico dell’Udi di Ravenna, gli archivi fotografici di Marina Guerra, Paolo Guerra e quello non catalogato della Biblioteca Trisi". Bravi ha intervistato le protagoniste con l’unica eccezione della prima donna entrata in consiglio comunale, scomparsa nel 1988.

