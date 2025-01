Due azzurre in famiglia. Il talento di casa Jakic

Aria azzurra all’interno di casa-Jakic: le due sorelle ravennati, Allegra ed Erika, hanno conquistato la convocazione nelle nazionali degli sport che rispettivamente praticano: la ginnastica ritmica e la pallavolo. In ’ordine di apparizione’ la prima è Allegra, classe 2007, che si è dedicata alla ritmica sin da quando aveva cinque anni. Una crescita continua, grazie al durissimo lavoro che questa disciplina richiede, portato avanti con la ’Cervia Ginnastica e Sport’ della responsabile Simona Ravaioli, la quale, conquistando la promozione in A1, è diventata la miglior espressione regionale in uno sport che vede l’Italia, esaltata dai successi alle Olimpiadi di Parigi, fra le nazioni guida del movimento mondiale. Allegra sarà associata al lavoro delle celeberrime ’Farfalle’ presso l’Accademia Internazionale della Ritmica, che ha sede a Desio e che è il passaggio necessario per il grande traguardo della nazionale senior, impegnata nelle più grandi competizioni internazionali. Del tutto simile il percorso di Erika, classe 2010, orientata alla pallavolo dal suo fisico longilineo.

Cresciuta come palleggiatrice nel Mosaico di Grazia Montevecchi, ha vinto due titoli regionali di categoria, facendo incetta di premi individuali. Finita nel mirino dei migliori vivai italiani, ha scelto l’Anderlini Modena, allenata dalla concittadina Roberta Maioli. E, puntualmente, il dt della nazionale Juniores Mencarelli l’ha voluta in azzurro, maglia con la quale ha già partecipato, da titolare, al prestigioso torneo internazionale di Messina, chiuso al secondo posto dietro la Francia. Chiusura per i genitori Adrian ed Elvira, albanesi da oltre vent’anni nel nostro Paese: "Le ragazze ci hanno messo il massimo impegno. Poi ci vuole sempre un po’ di fortuna, e altra ce ne vorrà per raggiungere i traguardi a cui ambiscono. Noi le seguiamo ovunque, insieme alla piccola Ambra, nove anni, sportiva anche lei e prima tifosa delle sorelle"

Marco Ortolani