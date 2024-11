Due incidenti a pochi metri di distanza

Due incidenti a pochi metri e a poche ore di distanza l’uno dall’altro ieri nel territorio faentino.

È quanto si è verificato ieri al termine di corso Mazzini, in centro a Faenza, a poca distanza dall’ingresso dell’ospedale cittadino. Il primo incidente è avvenuto nella mattinata, erano infatti da poco passate le 8,30 quando per cause in corso di accertamento un suv Audi Q7, condotto da una donna classe 1955, stava transitando dalla piazzetta San Giuliano, vicino all’edicola e si stava immettendo in direzione centro città.

Proprio in quel frangente un uomo, classe 1939, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito dall’autovettura. Immediatamente allertati si sono precipitati sul posto i soccorritori del 118 Romagna Soccorso e la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina i cui agenti si sono occupati di regolare il traffico e rilevare il sinistro.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Faenza in codice di media gravità.

L’incidente con conseguenze peggiori però si è verificato poche ore dopo, alle 11.50 circa, sempre nel centrale corso Mazzini, all’altezza dei cassonetti della raccolta differenziata poco oltre l’incrocio con via Cantoni. Ad essere coinvolto in questo caso è stato altro suv di grossa cilindrata condotto da un uomo classe 1948 che stava marciando in direzione Bologna.

Il suv, da una prima ricostruzione era in fase di sorpasso, quando per cause da chiarire avrebbe fatto cadere un uomo (classe 1946) che si trovava in sella a una bicicletta. Anche in questo caso sono stati attivati immediatamente i soccorsi.

L’uomo, che inizialmente era cosciente, ha poi perso conoscenza e per questo motivo si è reso necessario il trasporto all’Ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti per i rilievi di legge gli agenti del comando di via Baliatico coadiuvati anche da un equipaggio dei Carabinieri.