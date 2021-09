E’ un avvenimento di cui stanno parlando da giorni non gli estimatori di Arrigo Sacchi, ma tantissimi appassionati del calcio, a partire da tifosi milanisti, ma non solo. Oggi è il grande giorno dell’attesissima inaugurazione della mostra ‘Oltre il sogno, l’emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi’ che viene ospitata fino al 7 novembre nei locali del museo civico San Rocco di Fusignano (sarà aperta dalle 11 alle 23 tutti i giorni fino all’8 settembre;...

E’ un avvenimento di cui stanno parlando da giorni non gli estimatori di Arrigo Sacchi, ma tantissimi appassionati del calcio, a partire da tifosi milanisti, ma non solo. Oggi è il grande giorno dell’attesissima inaugurazione della mostra ‘Oltre il sogno, l’emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi’ che viene ospitata fino al 7 novembre nei locali del museo civico San Rocco di Fusignano (sarà aperta dalle 11 alle 23 tutti i giorni fino all’8 settembre; poi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, fino al 7 novembre). Si tratta di un’esposizione curata da Paolo Trioschi e promossa con l’intento di celebrare i 75 anni dell’allenatore capace di rivoluzionare da dentro il gioco del pallone. Visitando quindi la mostra sarà possibile ripercorrere tutta la carriera del grande Arrigo – prima da giocatore e poi da allenatore – attraverso i cimeli della sua collezione privata. Su tutti la maglia di Maradona, e il leggendario pallone firmato da Pelé, Maradona e Schiaffino.

Una ‘cavalcata’ quella di Sacchi partita dal Fusignano, dal Baracca Lugo e dall’Alfonsine, cioè le squadre che lo videro in campo, per passare al Bellaria, al Cesena, al Rimini e alla Fiorentina, dove Sacchi fece la gavetta in panchina, spesso nel settore giovanile. Per proseguire con il grande calcio sulle panchine del Parma, del leggendario Milan di Gullit, Rijkard e Van Basten, dell’Atletico Madrid e della nazionale Italiana, per finire poi quale dirigente del Real Madrid.

Al taglio del nastro, in programma oggi pomeriggio alle 17, sono attesi tanti personaggi e volti noti del mondo del calcio e non solo. Dai ‘colleghi’ allenatori Zaccheroni, Di Biagio e Mihajlovic, a ex giocatori rossoneri quali Sebastiano Rossi e il ‘Condor’ Agostini. Senza dimenticare personalità legatissime al Milan quali il dirigente Adriano Galliani, il team manager Silvano Ramaccioni, lo storico preparatore atletico Vincenzo Pincolini. E tanti, tanti altri. A partire dal Governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Inevitabile poi la ‘concentrazione’ di giornalisti di livello nazionale e di testate giornalistiche e televisive, perchè una personalità calcistica quale Arrigo Sacchi continua ad attirare l’attenzione degli appassionati. Insomma, almeno per oggi pomeriggio Fusignano sarà al centro del mondo, almeno quello del calcio italiano.