È scomparso Gianni Paulucci, vicepresidente del Circolo velico ravennate. A dare la notizia è il profilo fb del circolo stesso.

Paulucci era socio dal 1970 ed è stato una figura attiva in tutti i campi, fino a ricoprire per diversi mandati anche il ruolo di presidente del circolo stesso.

La sua era stata una carriera sportiva poliedrica che lo ha visto anche vincere un campionato di serie A di basket con la Virtus Bologna nella stagione 55/56.

Come dirigente sportivo, oltre all’impegno profuso per il Circolo Velico Ravennate va ricordato per essere stato consigliere della Federazione Italiana Vela per lungo tempo oltre che vicepresidente.

Il consiglio direttivo, i soci, lo staff e tutti gli atleti lo ricordano con grande stima e affetto.