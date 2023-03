"Elmetti bellici, che passione: ne ho 500"

Per ogni elmetto, una storia. E’ questo che rende suggestiva, oltre che unica, la raccolta degli elemetti americani appartenuti a militari che hanno combattuto nel corso della seconda guerra mondiale, riuniti, insieme a tazze, borracce, gavette, giacche, in una stanza che sembra un museo in miniatura. Il massese Werter Spoglianti ne ha rintracciati, fino ad ora, oltre 500. "Una passione – confessa – ereditata da mio zio che faceva modellismo. Fu lui a regalarmi il primo aeroplano da assemblare. Da lì sono passato ai carrarmati". Poi sono arrivati i soldatini e ovviamente, come parte dell’abbigliamento, gli elmetti. La vera scintilla scocca a casa di un collezionista, qualche tempo dopo. "Lì vidi il primo elmetto vero. Era americano e risaliva al secondo conflitto mondiale". Il primo acquisto non si fa attendere. "Comprai il mio primo elmetto al mercato di Lugo – racconta Spoglianti. "Ricordo che tornai a casa in motorino, indossandolo. Era il 1991". Da quel momento, la raccolta non si è più fermata. "Non mi considero un collezionista – spiega –. Sono più un raccoglitore. In oltre 30 anni ne ho acquistati oltre 500, sempre oltreoceano, tramite aste su ebay o attraverso contatti diretti con i proprietari. Ogni elmetto porta...