Emergenza rifiuti. Sacchi abbandonati e fetore in strada. Hera: "Raccolte extra"

Cassonetti dell’immondizia vuoti e, tutto attorno, montagne di sacchetti abbandonati anche per diversi giorni. Un’immagine surreale nella quale però ci si imbatte spesso passeggiando per la città, da via Grado in zona Darsena, a via XIII Giugno e via Marco Fantuzzi in pieno centro. Tra le segnalazioni più recenti e ripetute c’è piazzetta Almo Rossi, un piccolo slargo tra via Ghibuzza e via Ferretti, due traverse di via Fiume Abbandonato. Qui dalla settimana scorsa i sacchetti colmi di rifiuti sono abbandonati sulla strada, mentre i bidoni vengono svuotati dagli addetti di Hera. Il motivo è semplice: chi svuota i bidoni svoge un servizio diverso rispetto a chi dovrebbe invece raccogliere l’immondizia abbandonata al di fuori dagli appositi contenitori.

Di solito sono gli addetti ai cassonetti ad avere il compito di avvisare i colleghi dell’altro servizio che, in breve tempo, dovrebbero arrivare e provvedere a ripulire tutto. Ma non sempre accade con sufficiente celerità e in questi giorni di caldo i cattivi odori sono insopportabili e la situazione diventa insostenibile soprattutto per chi abita nelle vicinanze. Ma le postazioni citate sono note e fortemente attenzionate, assicura Hera. "Vengono effettuate raccolte straordinarie di sacchetti e materiale abbandonato – spiega la holding – e ne vengono fatte di programmate almeno due volte a settimane, a cui si aggiungono gli interventi su segnalazione". Nelle zone più centrali, come ad esempio via Fantuzzi, il controllo, assicura sempre Hera, è più frequente, fino ad arrivare alle raccolte quotidiane. "Purtroppo – conclude l’azienda – in queste zone il comportamento scorretto di alcune utenze e attività, numericamente molto limitate, che abbandonano a terra rifiuti più volte al giorno, crea situazioni di forte disagio. In diversi casi, oltre a frequenti contatti con le attività interessate, sono state elevate sanzioni per abbandono rifiuti, oltre a quelle della Polizia Locale dove sono presenti fototrappole". Le attività, come bar e ristoranti, non dovrebbero smaltire i rifiuti nei cassonetti dei residenti, perché hanno raccolte dedicate e personalizzate. Ma spesso le regole non vengono rispettate. Per segnalazioni si può utilizzare il Servizio Clienti Hera 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (attività), numeri verdi gratuiti e attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Si può utilizzare anche l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android su www.ilrifiutologo.it. Tramite l’app è possibile inviare foto geolocalizzate per segnalare la necessità di un intervento.

a.cor.