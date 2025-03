Energia, un bando per autoproduzione da fonti rinnovabili

A partire dalle ore 12 di venerdì 4 aprile, le imprese potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito. Il programma è finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le domande dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore. Tutti i dettagli sul sito www.confartigianato.ra.it