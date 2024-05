Engim Rewind a Ravenna. A pranzo con Igles Corelli

Sabato 18 maggio Ravenna si prepara ad accogliere un evento straordinario presso la Sede Engim Marani, in via Romea Nord 248. "Engim Rewind - Qui X Engim è un’occasione unica per celebrare e promuovere il ruolo della formazione professionale nel valorizzare i talenti dei giovani. La Fondazione Engim Emilia-Romagna E.T.S., ente nazionale senza scopo di lucro, si distingue per il suo impegno nel campo della formazione, dell’orientamento e delle politiche attive del lavoro. A partire dalle 12.30, illustri ospiti, aziende partner ed ex allievi si riuniranno per un pranzo preparato dal rinomato chef Igles Corelli (foto), affiancato da un team di allievi del corso Operatore della ristorazione. Alle 15 l’evento si arricchirà della presenza di due ex concorrenti di MasterChef 12, Nicola Longanesi e Leonardo Colavito. Condivideranno con gli ospiti la loro esperienza e i loro percorsi formativi, offrendo spunti e ispirazione a tutti i cittadini che vorranno essere presenti.

Il Direttore di Engim Emilia-Romagna, Rina Giorgetti spiega che "la nostra missione educativa è guidare con passione e impegno i nostri allievi verso il successo lavorativo e la crescita personale. In Engim crediamo che la condivisione sia il cuore pulsante della nostra comunità formativa. Insieme, costruiamo ponti verso un futuro luminoso e ricco di opportunità, dove ogni individuo possa realizzare il proprio potenziale e contribuire al progresso della società".