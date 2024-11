Enrico Brizzi a Lugo per presentare ’Due’, il sequel di Jack Frusciante

Stasera alle 21, al Caffè Letterario di Lugo (corso Matteotti 56), lo scrittore Enrico Brizzi (nella foto) presenterà il suo romanzo ’Due’, il seguito di ’Jack Frusciante è uscito dal gruppo’, pubblicato trent’anni fa riscuotendo grande successo. Brizzi dialogherà con Stefano Bon.

Il sequel del libro racconta un vecchio Alex che è diventato l’ombra di se stesso. A ridurlo in rovina, la partenza per l’America di una ragazza diversa da tutte le altre: la soave Adelaide è ormai approdata in una remota contea della Pennsylvania, e resterà laggiù per l’intero anno scolastico. Come sopravvivere alla sua mancanza per dodici lune? Per fortuna ci sono gli amici. È l’anno dell’Europa unita e dei confini che cadono, l’estate perfetta per raggranellare denari e partire in interrail, incontro alla libertà. Frattanto, dall’altra parte dell’oceano, Aidi prende le misure al Nuovo Mondo e fronteggia un’inattesa solitudine. L’estate trascolora in autunno, arrivano il Natale e un anno nuovo dallo sghembo finale dispari. Nessuno dei due sa dimenticare l’altro, ma la nostalgia rischia di mandarli a fondo entrambi.

A trent’anni dalla pubblicazione di ’Jack Frusciante è uscito dal gruppo’, Enrico Brizzi ci regala un nuovo viaggio nel mondo di Alex e Aidi, i protagonisti che hanno emozionato tre generazioni di lettori. Cos’è successo dopo la loro separazione? La risposta è questo sorprendente romanzo a due voci, tenero e feroce come la stagione elettrica dei diciott’anni, con tutti i dolori, le domande e le sorprese che porta con sé.