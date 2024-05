Eraldo Baldini dialoga con l’esorcista padre Carlin

Oggi alle 18, presso la Taverna Mazzetti in via Badarena 1 a San Romualdo, ci sarà la presentazione del libro ’Le apparizioni mariane in Romagna’. L’autore Eraldo Baldini sarà in dialogo con il religioso cappuccino padre Paolo Carlin, esorcista dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia e della diocesi di Faenza-Modigliana. Il volume offre un’approfondita analisi delle presunte apparizioni della Madonna nella regione, dal Medioevo all’età contemporanea. Attraverso una meticolosa ricerca storica e documentaria, l’autore ricostruisce un accurato repertorio di questi fenomeni, spesso sconosciuti o dimenticati, ma significativi per comprendere la religiosità popolare e la cultura locale.

Durante l’evento, padre Paolo Carlin offrirà un contributo prezioso con un intervento sulle prospettive spirituali e l’interpretazione teologica delle mariofanie.

L’evento è aperto al pubblico.