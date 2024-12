Esce per andare a funghi e finisce in un fosso, salvato

Era uscito da casa sua a Glorie di Bagnacavallo verso le 14 di sabato per andare a raccogliere i funghi. Ma al tramonto non era ancora rientrato. Un salvataggio in extremis quello realizzato poco prima delle 20 a Mezzano dai carabinieri del Radiomobile di Lugo. L’uomo, un 84enne, era infatti caduto con la bici in un canale in cui scorre acqua, e non riusciva più a venirne fuori. Tanto che era ormai andato in ipotermia. A fare scattare l’allarme è stata la figlia la quale, non vedendolo rientrare dopo diverse ore, si è preoccupata e non ha esitato a contattare il 112. Subito sono scattate le ricerche e sono partite segnalazioni anche attraverso canali social di gruppi della zona come ‘Sei di Glorie se..’, ‘Sei di Villanova se…’e ‘Ravenna sos sicurezza’.

Diverse pattuglie dell’Arma si sono distribuite sul territorio, in particolare concentrandosi sull’area di Mezzano e dintorni.

La svolta positiva è arrivata quando i militari di una pattuglia lughese, una volta giunti su via Bonvicini, hanno sentito le urla dell’uomo arrivare da un vicino terreno, in questo periodo dell’anno non coltivato. L’uomo è stato rintracciato poco dopo: era a terra intorpidito a causa dell’ipotermia aggravata dal fatto che i suoi vestiti fossero bagnati. I carabinieri lo hanno confortato e lo hanno coperto con indumenti dell’Arma, quindi si sono prodigati per evitare che si addormentasse in attesa dell’arrivo di un’ ambulanza del 118, giunta assieme a una pattuglia della caserma di Alfonsine.

Dato che la zona si presentava di difficile accesso, soprattutto per arrivare alla strada, ecco che allora i carabinieri hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco. A quel punto, grazie alla collaborazione di tutti, l’uomo è stato portato fino all’ambulanza e da qui all’ospedale di Ravenna per essere visitato.