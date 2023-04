Esercitazione antisismica all’istituto Oriani Coinvolti 340 studenti e 60 operatori

Oltre 340 alunni, 60 Operatori del sistema di protezione civile, 4 binomi ’conduttori-cane’ delle Unità cinofile volontarie hanno simulato un evento sismico a Faenza nel complesso dell’Istituto Oriani. L’iniziativa rientrava nel progetto promosso dal Ceas e dalla Rete Resism che l’Unione della Romagna Faentina ha sviluppato con il supporto del servizio Protezione Civile. Ha interessato 14 classi coinvolte in una esercitazione per rischio sismico con applicazione delle procedure previste dal Piano di emergenza della scuola, evacuazione dell’Istituto, ricerca di eventuali feriti da delle unità cinofile del Sar-Team Faenza e le operazioni di recupero all’esterno. Sono seguite dimostrazioni operative delle diverse specialità che compongono il sistema locale di protezione civile; l’unità della Polizia Provinciale con il drone per la sorveglianza ambientale che ha mostrato l’impiego dell’attrezzatura, i volontari di protezione civile hanno spiegato le funzioni del modulo antincendio boschivo e come fronteggiare un eventuale rischio idraulico. I vigili del fuoco hanno invece portato ai ragazzi le procedure adottate in caso di crolli di edifici mentre dal Posto Medio Avanzato della Croce Rossa hanno mostrato la funzione del punto sanitario.

Tutte le procedure sono state coordinate dal Posto di Comando Avanzato dell’Unione Faentina che, grazie alle radio messe a disposizione dall’85° nucleo protezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dal Centro Volontari di protezione Civile. Al termine della visita si è tenuta la conferenza di de-briefing e ringraziamento di tutti gli studenti.