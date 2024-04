Europee e comunali. Si cercano scrutatori per i seggi elettorali

In vista delle prossime elezioni europee ed amministrative che si terranno l’8 e 9 giugno prossimo, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco il 23 e 24 giugno, si invitano le persone interessate a comunicare la propria disponibilità ad una eventuale nomina per lo svolgimento dell’incarico di scrutatore di seggio elettorale. Per informazioni contattare l’Ufficio Elettorale in via Ressi 6, chiamare i numero 0544-979309 o scrivere una mail all’indirizzo elettorale@comunecervia.it.