Europei di Ginnastica Artistica. Milena Baldassarri è sesta. L’Italia resta a secco di medaglie

Milena Baldassarri brilla all’Europeo. La ginnasta ravennate conquista un ottimo sesto posto nell’All Around, riscattandosi dopo i primi giorni di gara in cui non aveva brillato migliorando di una posizione la classifica di Tel Aviv del 2022 (nel 2023 non disputò l’All Around). Un grande segnale in vista delle Olimpiadi di Parigi. Baldassarri ha ottenuto 134.300 punti complessivi (34.600 nel cerchio, 33.300 nella palla, 33.150 nelle clavette e 32.800 nel nastro) disputando una gara in crescendo. La medaglia d’oro è andata alla bulgara Stiliana Nikolova (143.750 punti), mentre l’argento lo ha vinto Sofia Raffaeli (139.750), a lungo al primo posto della classifica. Bronzo per la tedesca Darja Varfolomeev. "Sono molto contenta della mia gara e di aver eseguito quattro esercizi senza perdite – ha dichiarato Baldassarri –. Era il mio principale obiettivo insieme a quello di migliorare i punteggi rispetto alla qualifica. Un sesto posto che non mi aspettavo e che mi fa ben sperare per l’Olimpiade di Parigi. Sono molto contenta per l’argento di Sofia".

I risultati dell’All Around non sono però serviti all’Italia per vincere una medaglia nel Ranking Team. La squadra azzurra (che annoverava anche Tara Dragas) ha chiuso al quarto posto con 267.350 punti, finendo alle spalle di Israele, oro con 302.600 punti, della Germania, argento con 297.700, e della Bulgaria, bronzo con 269.150 punti. L’Europeo di Milena terminerà questa mattina con la finale delle clavette, unica in cui si è qualificata. Le finali di specialità saranno trasmesse in diretta su Rai Sport dalle 10.10 alle 12.45.

Luca Del Favero