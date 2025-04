Evaso dopo gli abusi sessuali su una imprenditrice: arrestato

È uscito da casa senza permesso nonostante si trovasse ai domiciliari. Tanto che quando la polizia è passata per un controllo, non lo ha trovato. E così quando è tornato a casa, nel primo pomeriggio di ieri gli agenti di una Volante lo hanno arrestato per evasione. E come, disposto dal pm di turno Angela Scorza, lo hanno collocato in custodia precautelare ai domiciliari in attesa di comparire questa mattina davanti al giudice.

Protagonista della vicenda, è l’operaio 32enne arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari su ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di avere abusato il 7 aprile scorso di una imprenditrice ultra-quarantenne spinta da tergo contro l’ androne di un palazzo del centro. A questo punto il giovane, difeso dall’avvocato Luigi Filippo Gualtieri, al di là dell’esito dell’udienza per l’evasione, dopo la comunicazione dell’accaduto al giudice competente, rischia un inasprimento della misura cautelare. La sua posizione, che contempla già precedenti per estorsione, con un patteggiamento cumulativo di quattro anni e mezzo, e un decreto penale di condanna per guida in stato di ebrezza, con estinzione tramite lavori di pubblica utilità, è quindi destinata ad aggravarsi.

In merito alla contestata violenza sessuale, la donna aveva raccontato che una volta giunta sul portone del palazzo del suo commercialista, si era sentita spingere alle spalle da uno sconosciuto contro un angolo. Era rimasta per un poco paralizzata dalla paura: poi aveva cominciato a urlare e a divincolarsi riuscendo ad allontanare l’aggressore e a chiudergli la porta in faccia.