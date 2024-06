"Eventi da promuovere in tv. Voglio più posti auto gratis"

A poche ore dal voto il candidato di centrosinistra Mattia Missiroli tira le somme della campagna elettorale.

Missiroli, come è stato il confronto con l’elettorato di queste ultime settimane?

"Davvero intenso e proficuo, abbiamo raccolto tanti spunti, suggerimenti, critiche e incontrato centinaia e centinaia di cittadini cervesi. Un confronto costruttivo e schietto nei luoghi della città vera, nei bar o nelle pizze, tra la gente, in tutti i quartieri della costa e del nostro forese".

Il turismo resta uno dei temi centrali: come intervenire?

"Dobbiamo migliorare la programmazione degli eventi e portare nei periodi di bassa grandi manifestazioni tipo Ironman; migliorare significativamente la promozione e commercializzazione con azioni forti (penso a spot tv e social) dei nostri prodotti turistici inserendone di nuovi legati ad esempio a natura e salina e promuovendo in modo specifico le peculiarità delle nostre 4 località. Infine innovare e migliorare la qualità della nostra offerta".

Manutenzione, pulizia e decoro, viabilità. Su questi temi che risposte vuole dare?

"Parte della città è praticamente in mezzo ad una foresta urbana, il che la rende bellissima ma certamente più complessa da tenere ordinata, dobbiamo quindi mettere più risorse, migliore organizzazione degli appalti utilizzando accordi quadro; usare tecniche e soluzioni innovative per ridurre il problema delle radici tutelando il verde urbano. Dobbiamo inoltre con Hera migliorare i servizi di pulizia, utilizzando anche qui nuovi macchinari e nuovi sistemi. Sulla viabilità dobbiamo aumentare il numero di posti auto anche gratuiti e collegarli al meglio con le aree di interesse, così come aumentare percorsi e piste ciclabili".

La sua candidatura è appoggiata da diverse liste. C’è coesione e omogeneità tra voi?

"Questo è certo. Anzi credo che lungo il percorso sia divenuto un grande punto di forza: parliamo di una squadra ampia e rappresentativa di tutta la città, con tanti giovani ma anche figure molto esperte in tanti ambiti che potranno a loro volta dare un grande valore aggiunto all’ azione di governo, sapendo già "dove mettere le mani"".

Spesso si sente dire che "In campagna elettorale si fanno solo promesse". Come risponde?

"Abbiamo lavorato molti mesi per costruire un programma serio e realizzabile, e impostato una squadra capace e di assoluto "spessore" per poterlo realizzare. Un sindaco da solo può ben poco, ed una campagna elettorale in prima persona, così come quella impostata dal nostro avversario, a mio avviso, risulta miope e deficitaria. Abbiamo passione e competenza".

i.b.