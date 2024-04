Fabrizio Corona al Grand Hotel Azzurra per compleanno e libro

Quasi impossibile essere indifferenti su di lui: c’è chi lo detesta e chi invece lo adora. Stiamo parlando di Fabrizio Corona, ospite mercoledì scorso al Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano per presentare il libro ’...mamma giustizia sa quello che fa..agisce sempre con dovere per non dare mai alla luce figli errati... ma giusti!!!’. Un ospite d’eccezione che ha peraltro anche scritto la prefazione del libro: "Ho letto tutte le carte sul caso che ha coinvolto Lia Apostoli Monti e la sua famiglia - si legge nelle prime righe -. Purtroppo conosco bene il percorso di chi ha a che fare con la legge, è un percorso difficile e spesso doloroso che coinvolge anche le persone più vicine agli imputati e alle loro famiglie (...)". Nell’occasione si festeggiava anche il compleanno di Lia Apostoli Monti.